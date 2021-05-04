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Спортивные новости

Американский журналист: НХЛ не нашла доказательств, что Панарина схватили за волосы и бросили на лед

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Известный североамериканский журналист Грег Вышински саркастически прокомментировал решение Департамента безопасности игроков НХЛ не накладывать на Тома Уилсона дисквалификацию за бросок Артемия Панарина на лед во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Капиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Хоккеист был оштрафован на $ 5 тысяч за удар Павла Бучневича и это максимально допустимая регламентом сумма штрафа. За драку с Панариным никаких санкций на Уилсона наложено не было.

«Департамент безопасности игроков НХЛ не нашёл убедительных доказательств того, что Уилсон бросил Панарина на лёд, схватив за волосы», — написал Грег Вышински в Twitter.

От действий Уилсона во время матча пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. С большой долей вероятности он пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Ранее американский журналист отреагировал на наказание хоккеиста, избившего Бучневича и Панарина.

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