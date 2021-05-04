Названы лучшие сейвы 34-го тура Английской премьер-лиги

Объявлены лучшие сейвы 34-го тура чемпионата Англии.

В число лучших вошли спасения:

вратаря «Саутгемптона» Алекса Маккарти, совершенное в матче против «Лестера»;

вратаря «Фулхэма» Альфонса Ареолы, совершенное в игре против «Челси»;

вратаря «Челси» Эдуарда Менде, совершенное в том же матче;

вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда, совершенное в игре против «Астон Виллы».

Ранее стали известный лучшие игроки 34-го тура АПЛ.

Лучшим стал футболист «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, оформивший хет-трик в матче с «Шеффил Юнайтед». На втором месте Кай Хаверц, который забил оба гола «Челси» в игре с «Фулхэмом». Замкнул тройку Майкл Антонио из «Вест Хэма», он сделал дубль в гостевой игре против «Бёрнли».

Отметим, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не состоялся из-за протестов болельщиков манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Названы три лучших игрока 34-го тура АПЛ.