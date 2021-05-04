Названы пять лучших голов 34-го тура АПЛ

Определены пять лучших голов 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Возглавил список лучших форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который мощным ударом в девятку поразил ворота «Кристал Пэлас».

Также в рейтинг были включены: Дэнни Уэлбек («Брайтон», гол в ворота «Лидса»), Кай Хаверц («Челси», гол в ворота «Фулхэма»), Анвар Эль-Гази («Астон Вилла», гол в ворота «Эвертона») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм», гол в ворота «Шеффилда»).

Ранее стали известный лучшие игроки 34-го тура АПЛ.

Лучшим стал футболист «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, оформивший хет-трик в матче с «Шеффил Юнайтед». На втором месте Кай Хаверц, который забил оба гола «Челси» в игре с «Фулхэмом». Замкнул тройку Майкл Антонио из «Вест Хэма», он сделал дубль в гостевой игре против «Бёрнли».

Отметим, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» не состоялся из-за протестов болельщиков манкунианцев

Ранее сообщалось, что названы лучшие сейвы 34-го тура Английской премьер-лиги.