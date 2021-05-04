«Челси» будет пускать болельщиков на заседания правления клуба

«Челси» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил о том, что начиная с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики.

«Футбольный клуб «Челси» объявляет, что с 1 июля на заседаниях правления клуба будут присутствовать болельщики. Три болельщика, которые перед каждым сезоном будут проходить специальный отбор, смогут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы обеспечить учет общих настроений фанатов в процессе принятия решений клубом. Представители болельщиков не будут иметь права голоса», — приводит заявление «Челси» Sky Sports.

Предполагается, что руководители «Челси» пошли на этот шаг после провала идеи о создании Суперлиги, к которой английские клубы поначалу присоединились, а затем, под воздействием болельщиков, вышли из турнира. Этот шаг сопровождался многочисленными протестами болельщиков, в том числе и достаточно массовыми. Протестная акция фанатов »Манчестер Юнайтед» повлекла за собой отмену матча 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров не собирается продавать «Манчестер Юнайтед» из-за протестов фанатов.