Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата НХЛ после драки с Уилсоном

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы, полученной в драке с Томом Уилсоном в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона».

«Дэвид Куинн подтвердил, что Панарин выбыл из строя и не примет участия в трех последних играх регулярки из-за травмы, полученной вчерашним вечером», — написал журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Стоит отметить, что от действий форварда «Вашингтона» Уилсона пострадали два российских игрока «Рейнджерс» — Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Изначально Уилсон ударил Бучневича, который упал возле ворот, а затем повалил на лед Панарина и нанес ему несколько ударов в голову, которая не была защищена шлемом.

Панарин по итогу драки матч продолжить не смог. Всего он провел на льду в этой игре 10 минут и 40 секунд, отличившись за это время двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 58 очков в сезоне — 17 голов + 41 ассист.

Ранее сообщалось, что избитый Уилсоном Панарин пропустит остаток сезона из-за травмы.