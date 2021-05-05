Футболист «ПСЖ»: судья послал Паредеса к черту, нас бы за такое дисквалифицировали

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал о конфликте судьи матча голландца Бьорна Куйперса со своим партнером по команде Леандро Паредесом в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором победила английская команда и вышла в фипнал турнира.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Судья сегодня сказал Леандро Паредесу, чтобы тот шел к черту (в оригинале Эррера сказал «fuck off». — Прим. «Газета.Ru»). Если бы кто-то из нас такое сказал, мы бы получили дисквалификацию на три или четыре матча», — приводит слова Эрреры RMC.

Позже, в интервью тому же изданию, Марко Вератти пожаловался, что Куйперс сказал ему следующее: «Да пошел ты».

Первая встреча, проходившая в Париже, состоялась 24 апреля на стадионе и также завершилась победой английской команды со счетом 2:1.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей в плей-офф Лиги чемпионов.

Ответный полуфинальный матч с «ПСЖ» стал 63-й игрой в плей-офф в качестве тренера для Гвардиолы. Тренер обошел по этому показателю Карло Анчелотти, у которого 62 игры.

«Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов/Кубка чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.