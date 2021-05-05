Газизов пообщался с Зинченко после полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов пообщался с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко после полуфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, украинский футболист пожелал сохранить клубу прописку в элите отечественного футбола.

«Переживал очень сильно за Зину. Сегодня мы ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы гордимся, что он играл за нас.

Саша доказывает, что труд — самое главное в футболисте. У меня в нем никогда не было сомнений, он выгрыз себе место, потому что он очень целеустремленный», — сказал Газизов.

Напомним, что Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год, провел в общей сложности 33 матча и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рискует пропустить матч с «Химками» из-за травмы колена, полученной по ходу второго тайма игры 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».