«Барселона» попробует летом вернуть Неймара

Каталонская «Барселона» попробует летом вернуть нападающего Неймара, который в настоящее время защищает цвета «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает As.

По информации источника, руководство сине-гранатовых оценивает бразильского форварда в €100 млн. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что подобный трансфер положительно скажется на бренде клуба и повысит уровень команды, в которой в данный момент находится много молодых игроков.

Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные €222 млн. Текущее трудовое соглашение южноамериканца с парижанами рассчитано до 2022 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 15 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рискует пропустить матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» из-за травмы колена.