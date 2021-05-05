Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рискует пропустить матч с «Химками» из-за травмы колена, полученной по ходу второго тайма игры 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова, у игрока диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава.

В матче против «Арсенала», который состоялся 3 мая и завершился победой подопечных Доменико Тедеско, Кутепов отметился автоголом на 45-й минуте поединка.

В таблице чемпионата России московский «Спартак» располагается на второй позиции, опережая в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов «Локомотив» на одно очко.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» заинтересована в покупке нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.