Форвард Мирзов вернется в «Спартак» по окончании аренды в «Химках»

Форвард Резиуан Мирзов вернется в московский «Спартак» по окончании аренды в подмосковных «Химках». Об этом сообщает «СЭ».

По словам агента игрока Александра Клюева, новый наставник красно-белых будет решать будущее россиянина в клубе.

Также представитель Мирзова заявил, что подмосковная команда хотела бы сохранить его в своем составе, однако в данный момент обсуждать перспективы возможного продолжения сотрудничества не имеет смысла.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Мирзов провел 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси может быть оштрафован за организацию командного ужина в преддверии матча чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».