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Спортивные новости

«Вашингтон» готов обменять Кузнецова

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может уйти в другой клуб. Об этом сообщает TSN.

По информации источника, руководство «столичных» готово выслушать предложения по обмену форварда в предстоящее межсезонье, так как недовольно его действиями и поступками за пределами льда.

«На каком-то уровне происходящее начинает раздражать некоторых членов организации, поэтому клуб может обменять Кузнецова», — заявил инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Напомним, что текущий контракт нападающего рассчитан до 2025 года.

В текущем розыгрыше НХЛ «Кэпс» занимают вторую строчку в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 71 очко после 52 игр.

Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оштрафован на $5 тыс. за драку в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».

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