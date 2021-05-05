Зинченко отдал более 95% точных передач в игре против «ПСЖ»

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнира.
Ответный матч прошел в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей дубль на свой счет оформил Рияд Марез, поразивший ворота Кейлора Наваса в каждом из таймов.
По данным портала WhoScored, украинский защитник «горожан» Александр Зинченко показал лучший процент точных передач среди футболистов стартового состава — 95,7%.
Помимо этого, Зинченко сделал одну ключевую передачу, совершил четыре отбора и один перехват.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.