«Ман Сити» стал девятым клубом из Англии, вышедшим в финал ЛЧ

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в финал Лиги чемпионов-2020/21, обыграв «ПСЖ» в обоих полуфинальных матчах турнира.

Ответный матч прошел в Манчестере на стадионе «Этихад» при пустых трибунах и завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счет оформил Рияд Марез, поразивший ворота Кейлора Наваса в каждом из таймов.

Портал Gracenote информирует о том, что «горожане» стали девятым английским футбольным коллективом, добравшимся до финала самого престижного европейского клубного турнира.

До этого выйти в финал Лиги чемпионов удавалось лондонским «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», бирмингемской «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов.