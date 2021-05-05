Дубль Свечникова помог «Каролине» переиграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Чикаго Блэкхокс».

Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» в присутствии 4 987 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников, оформившие по дублю, а также Теуво Терявяйнен и Мартин Нечас, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Майк Хардман и Алекс Дебринкэт, на счету которого два гола.

После этого успеха «ураганы» набрали 79 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.

Чикагский коллектив с 50 баллами остался на шестой позиции.



Ранее сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы, полученной в драке с Томом Уилсоном.