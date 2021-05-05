«Ливерпуль» допустит 10 тысяч зрителей на последний матч сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Кристал Пэлас». Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов Англии.

Согласно официальной информации, клуб получил разрешение от правительства на допуск болельщиков на стадион «Энфилд». В продажу поступят электронные билеты, для прохода на трибуны зрителям будет необходимо предоставить отрицательный тест на наличие корнавирусной инфекции.

Игра «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» состоится 23 мая в 18:00 по московскому времени.

После 33 туров подопечные Юргена Клоппа набрали 53 очка и занимают седьмую строчку в турнирной таблице национального первенства.

Ранее стали известны детали контракта возможного главного тренера московского «Спартака» Руй Витории.