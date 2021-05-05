Нападающий московского «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев пропустит чемпионат мира по хоккею в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.

Согласно официальным данным, форвард получил травму верхней части тела и не успеет восстановиться к предстоящему мировому первенству.

Капитаном национальной команды вместо Шипачева назначен Егор Яковлев.

«Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне», — говорится в пресс-релизе.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может уйти в другой клуб.