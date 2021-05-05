ЦСКА намерен арендовать Комличенко у «Динамо»

Московский ЦСКА намерен арендовать нападающего Николая Комличенко у «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство красно-синих хочет укрепить линию атаки и в качестве приоритета рассматривает вариант с футболистом, имеющим российский паспорт.

Отмечается, что на данный момент еще не решен вопрос с продлением арендного соглашения с Саломоном Рондоном, права на которого принадлежат китайскому «Далянь Про».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков за два тура до финиша сезона. Команда Сандро Шварца отстает от армейцев на одно очко и занимает седьмую позицию.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила Зарему Салихову с назначением в совет директоров московского «Спартака».