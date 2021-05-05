«Крылья Советов» выиграли первенство Олимп-ФНЛ

В перенесенном матче 35-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) самарские «Крылья Советов» оказались сильнее «Спартака-2».

Встреча прошла в российской столице на поле академии «Спартак» имени Федора Черенкова при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счет оформил нападающий Иван Сергеев.

В турнирной таблице Олимп-ФНЛ волжане за два тура до финиша сезона досрочно заняли первое место, имея в своем активе 95 очков после 40 матчей.

В оставшихся матчах первенства «Крылья» сыграют против калининградской «Балтики» и «Краснодара-2».

12 мая самарский коллектив сыграет в финале Кубка России с московским «Локомотивом».

Напомним, что подопечные Игоря Осинькина на прошлой неделе обеспечили себе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) на будущий сезон.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов пообщался с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко после полуфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».