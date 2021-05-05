В фигурном катании предложили усложнить смену гражданства и сделать судейство анонимным

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликован документ, в котором содержатся предложения национальных федераций по внесению изменений в правила.

Россия хочет ужесточить правила смены спортивного гражданства. В настоящее время спортсмен, который хочет выступать за другую страну должен попросить разрешение национальной федерации только в том случае, если он выступает в международных турнирах.

Несколько федераций предлагают сделать судейство анонимным, чтобы имена судей публиковались только после завершения соревнований.

Канадская федерация предлагает повысить коэффициент за компоненты в женской произвольной программе до 2, как у мужчин, при этом оставить в короткой программе прежнее значение: 0,8.

Все предложения будут вынесены на онлайн-голосование, результаты которого будут опубликованы 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Берестовская ушла от Тутберидзе в ЦСКА из-за возвращения Трусовой.