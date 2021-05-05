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Спортивные новости

Президент ФИФА выступил против санкций по отношению к участникам Суперлиги

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Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые высказался о попытке создания Суперлиги и заявил, что санкции по отношению к создателям турнира могут иметь серьезные последствия.

«Лидер обязан спрашивать себя, почему это произошло, и, исходя из этого вопроса, начать строить другое будущее, разговаривая и слушая всех, особенно болельщиков, которые являются сердцем футбола. Определенные санкции могут иметь серьезные последствия, и тогда мы будем нести за них ответственность. Надо понимать, о каких мерах идет речь. Говорят, что клубы должны быть наказаны, но это также может означать наказание игроков, тренеров и болельщиков вовлеченных клубов, которые не имеют никакого отношения к проекту Суперлиги», — цитирует Инфантино L'Equipe.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Есть вероятность, что УЕФА дисквалифицирует «Реал» и «Ювентус» на следующий еврокубковый сезон.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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