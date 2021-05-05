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Спортивные новости

Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке

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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке, используя страховку.

Видео этого момента появилось в Instagram-аккаунте figurka.icloud.

Ранее Туктамышева объяснила, что не собирается включать прыжок в свою программу, просто поставила перед собой цель.

«Я подумала, что получится очень круто, если сделаю четверной лутц. Это будет победа над самой собой, если выучу прыжок, переборю свои страхи. Решила попробовать, и на удочке это оказалось не так страшно и сложно. Сейчас пытаюсь перебороть себя и сделать четвертной лутц уже без удочки. Уже перекручивая, идет процесс над этим прыжком. Все сразу появится в соцсетях, как только получится. Я работаю над этим», — рассказала Туктамышева «Спорт-Экспрессу».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о четверном лутце.

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