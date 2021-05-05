Главный тренер «МЮ» о протестах: владельцы клуба и фанаты начали общаться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о воскресных протестах болельщиков, из-за которых был сорван матч чемпионата Англии с «Ливерпулем», а также о разговоре с владельцами о ситуации вокруг клуба.

«Мы должны прислушиваться к фанатам. Каждый имеет право выразить свое мнение, но протест должен быть цивилизованным. Я общался с владельцами, и они принесли личные извинения. Знаю, что между руководством и фанатами началось общение. Мы общаемся с фанатскими группами, и в будущем это будет происходить чаще и на большую аудиторию. Все признали, что присоединиться к Суперлиге было неправильным поступком», — заявил Сульшер в интервью BBC.

В минувшие выходные, перед матчем с «Ливерпулем», болельщики манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере. Затем болельщики устроили акцию около стадиона, и, наконец, часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки.

В результате, матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» был отменен.

Владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, не намерены продавать клуб.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров не собирается продавать «Манчестер Юнайтед» из-за протестов фанатов.