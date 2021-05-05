Португальский журналист: «Спартак» пока не согласен с некоторыми условиями Витории

Журналист португальского издания O Jogo Руй Мигель Гомес раскрыл новые подробности переговоров «Спартака» с тренером Руйем Виторией.

«На данный момент Руй Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». Они обсуждают срок контракта — два или три года, а также некоторые незначительные моменты. Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руи Витория просит восемь или девять человек, «Спартак» пока не согласен. Они обсуждают это», — сказал Гомес «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что португальский специалист будет зарабатывать в России € 4,5 млн в год. В «Спартаке» будет работать большая часть штаба, с которым специалист работал до этого.

Напомним, что Витория имел опыт работы с лиссабонской «Бенфикой». В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2017/18 его команда потерпела шесть поражений в шести матчах, играя в одной группе с московским ЦСКА, «Базелем» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что стали известны детали контракта возможного тренера «Спартака» Витории.