Игрок «МЮ» прокомментировал отмену матча с «Ливерпулем» из-за протестов фанатов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ситуацию с отменой игры 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля» из-за фанатов, которые устроили протест, прорвавшись на стадион.

«Я был в своей комнате, смотрел «Удинезе» — «Ювентус» и не пытался выйти на улицу. Я сделал то, что сказала охрана, оставаясь в своей комнате. «Нам было тяжело, потому что мы хотели играть в футбол. «Манчестер Юнайтед» хорошо подготовился к большой игре. У нас было хорошее предчувствие», — приводит слова Фернандеша Daily Mail.

Перед матчем с «Ливерпулем», болельщики манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд»: фанаты гуляли по полю, запускали файеры и поджигали дымовые шашки. В результате столкновений с полицией, пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в итоге был отменен.

При всем этом, владельцы «Манчестер Юнайтед», американская семья Глейзеров, не намерены продавать клуб.

Ранее главный тренер «МЮ» рассказал, что владельцы клуба и фанаты начали общаться.