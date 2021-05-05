Поветкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский боксер Александр Поветкин сообщил, что еще не принял решения по поводу дальнейшего продолжения карьеры.

«Я сейчас еще раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял. Хочется ли мне продолжать? Мне всегда хочется драться, вы же знаете. Решение будет зависеть от состояния. Как ни крути, мне идет 42-й год, а ребята выступают все моложе и моложе. И тут волей-неволей понимаешь, что возраст дает о себе знать», — цитирует Поветкина «РИА Новости».

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Всего в послужном списке 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Поветкина выписали из больницы спустя 20 дней после поединка с Уайтом.