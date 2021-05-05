«Точно все не зря». Белорусский атлет подвел итоги голодовки в поддержку политзаключенных

Призер Олимпийских игр, белорусский легкоатлет Андрей Кравченко рассказал о том, как прошла его десятидневная голодовка, которую он объявил в знак солидарности с политзаключенными в своей стране. Видео и фото спортсмен выкладывал в своем Instsgram.

«Судя по тому, сколько людей мне написало со словами поддержки и благодарности, точно всё не зря. Даже если один человек вдохновится моим поступком, это придаст ему сил для дальнейшей борьбы, то всё не напрасно. Ожидал ли такой реакции СМИ и общественности? Нет, не ожидал. Если честно, особо не хотел афишировать свою акцию, но так получилось, что узнали, начали предлагать пообщаться. Я никому не отказывал. Просто не понимаю, почему я должен молчать о том, что в Белоруссии реально есть проблемы, что у нас люди сидят ни за что. Об этом нельзя забывать. Если мы сейчас начнем на все закрывать глаза, то чего мы вообще хотели добиться, ради чего старались и боролись?», — приводит слова Кравченко Tribuna.

По словам Кравченко, он терял сознание, из носа шла кровь, он лишился почти 11 кг за девять дней голодовки. Спортсмен также отметил, что готов пойти еще на раз на подобный шаг в качестве выражения солидарности с людьми.

Также Кравченко выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях. Аукцион по продаже медали продлится еще два дня, актуальная стоимость лота $ 2 тыс. Средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.

Ранее обладательница трех медалей Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, скрывающаяся от правоохранителей Белоруссии в Вильнюсе, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как отреагировала на заведение против нее уголовного дела на родине.