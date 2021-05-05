«Точно все не зря». Белорусский атлет подвел итоги голодовки в поддержку политзаключенных

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Манчестер Сити ПСЖ
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
4:3 (Б)
закончен
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
4:3 (ОТ)
закончен
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
3:7
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
1:4
закончен
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
88:83
закончен
ЦСКА Фенербахче
online
Олимпия Милан Бавария
92:89
закончен
Барселона Зенит
79:53
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсФиникс Санз
118:134 (ОТ)
закончен
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
99:102
закончен
Милуоки БаксБруклин Нетс
124:118
закончен
Майами ХитДаллас Маверикс
113:127
закончен
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
108:103
закончен
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
99:103
закончен
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
105:100
закончен
Лига чемпионов
Челси Реал Мадрид
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
0:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Динамо КМариуполь
0:0
закончен
Днепр-1Заря
0:1
закончен
ВорсклаДесна
1:1
закончен
АлександрияКолос
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
04:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
04:30
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикБостон Селтикс
02:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
03:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
03:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
03:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
04:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
04:00
Лига Европы
Рома Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Вильярреал
22:00
Украина / Премьер-лига
МинайШахтёр Д
19:00
Рух ВОлимпик Д
19:00
ИнгулецЛьвов
19:00
Германия / Бундеслига
ГертаФрайбург
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
02:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
04:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
02:00
Даллас МавериксБруклин Нетс
02:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
02:30
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
03:00
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

«Точно все не зря». Белорусский атлет подвел итоги голодовки в поддержку политзаключенных

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Призер Олимпийских игр, белорусский легкоатлет Андрей Кравченко рассказал о том, как прошла его десятидневная голодовка, которую он объявил в знак солидарности с политзаключенными в своей стране. Видео и фото спортсмен выкладывал в своем Instsgram.

«Судя по тому, сколько людей мне написало со словами поддержки и благодарности, точно всё не зря. Даже если один человек вдохновится моим поступком, это придаст ему сил для дальнейшей борьбы, то всё не напрасно. Ожидал ли такой реакции СМИ и общественности? Нет, не ожидал. Если честно, особо не хотел афишировать свою акцию, но так получилось, что узнали, начали предлагать пообщаться. Я никому не отказывал. Просто не понимаю, почему я должен молчать о том, что в Белоруссии реально есть проблемы, что у нас люди сидят ни за что. Об этом нельзя забывать. Если мы сейчас начнем на все закрывать глаза, то чего мы вообще хотели добиться, ради чего старались и боролись?», — приводит слова Кравченко Tribuna.

По словам Кравченко, он терял сознание, из носа шла кровь, он лишился почти 11 кг за девять дней голодовки. Спортсмен также отметил, что готов пойти еще на раз на подобный шаг в качестве выражения солидарности с людьми.

Также Кравченко выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях. Аукцион по продаже медали продлится еще два дня, актуальная стоимость лота $ 2 тыс. Средства от продажи лота будут перечислены в Фонд спортивной солидарности. Часть вырученных средств будет перечислена семьям политзаключенных.

Ранее обладательница трех медалей Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, скрывающаяся от правоохранителей Белоруссии в Вильнюсе, в интервью «Газете.Ru» рассказала, как отреагировала на заведение против нее уголовного дела на родине.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.