Президент «Шахтера» Ахметов: однажды на Украине наступит мир и мы будем играть в Донецке

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, что скучает по Донецку и надеется, что однажды команда вернется в родной город и будет играть на своем стадионе.

С весны 2014 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины «Шахтер» сначала переехал во Львов, затем проводил домашние матчи в Харькове, а сейчас играет в Киеве.

«Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю — 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное — люди там прекрасные. Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, на Украине наступит мир и мы будем играть на «Донбасс Арене», — приводит слова Ахметова пресс-служба «Шахтера».

После четырех подряд побед в чемпионате, золотые медали завоевало киевское «Динамо». Для киевлян этот трофей стал 37-м в истории независимой Украины. С 1992 года столичная команда 16 раз становилась чемпионом страны, 12 раз одерживала победу в борьбе за национальный кубок и девять раз над головой поднимала Суперкубок Украины. За этот же период времени у донецкого «Шахтера» накопилось 35 побед в различных соревнованиях.

Мирча Луческу стал первым тренером, выигравшим чемпионат Украины и с киевским «Динамо», и с донецким «Шахтером». Главный тренер бело-синих возглавил команду минувшим летом. С 2004 по 2016 год он работал в стане «горняков» и в 2009 году смог привести своих подопечных к победе в Кубке УЕФА.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о победе в чемпионате Украины.