Президент «Шахтера» Ахметов: однажды на Украине наступит мир и мы будем играть в Донецке

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Манчестер Сити ПСЖ
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
4:3 (Б)
закончен
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
4:3 (ОТ)
закончен
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
3:7
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
1:4
закончен
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
88:83
закончен
ЦСКА Фенербахче
online
Олимпия Милан Бавария
92:89
закончен
Барселона Зенит
79:53
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсФиникс Санз
118:134 (ОТ)
закончен
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
99:102
закончен
Милуоки БаксБруклин Нетс
124:118
закончен
Майами ХитДаллас Маверикс
113:127
закончен
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
108:103
закончен
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
99:103
закончен
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
105:100
закончен
Лига чемпионов
Челси Реал Мадрид
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
0:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Динамо КМариуполь
0:0
закончен
Днепр-1Заря
0:1
закончен
ВорсклаДесна
1:1
закончен
АлександрияКолос
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
04:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
04:30
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикБостон Селтикс
02:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
03:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
03:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
03:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
04:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
04:00
Лига Европы
Рома Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Вильярреал
22:00
Украина / Премьер-лига
МинайШахтёр Д
19:00
Рух ВОлимпик Д
19:00
ИнгулецЛьвов
19:00
Германия / Бундеслига
ГертаФрайбург
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
02:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
04:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
02:00
Даллас МавериксБруклин Нетс
02:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
02:30
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
03:00
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Президент «Шахтера» Ахметов: однажды на Украине наступит мир и мы будем играть в Донецке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, что скучает по Донецку и надеется, что однажды команда вернется в родной город и будет играть на своем стадионе.

С весны 2014 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины «Шахтер» сначала переехал во Львов, затем проводил домашние матчи в Харькове, а сейчас играет в Киеве.

«Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю — 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Всегда говорил о том, что наш город самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное — люди там прекрасные. Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, на Украине наступит мир и мы будем играть на «Донбасс Арене», — приводит слова Ахметова пресс-служба «Шахтера».

После четырех подряд побед в чемпионате, золотые медали завоевало киевское «Динамо». Для киевлян этот трофей стал 37-м в истории независимой Украины. С 1992 года столичная команда 16 раз становилась чемпионом страны, 12 раз одерживала победу в борьбе за национальный кубок и девять раз над головой поднимала Суперкубок Украины. За этот же период времени у донецкого «Шахтера» накопилось 35 побед в различных соревнованиях.

Мирча Луческу стал первым тренером, выигравшим чемпионат Украины и с киевским «Динамо», и с донецким «Шахтером». Главный тренер бело-синих возглавил команду минувшим летом. С 2004 по 2016 год он работал в стане «горняков» и в 2009 году смог привести своих подопечных к победе в Кубке УЕФА.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о победе в чемпионате Украины.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.