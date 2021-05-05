Головин прошел медобследование и сдал тест на коронавирус

5 мая российский полузащитник «Монако» Александр Головин успешно прошел медобследование, кроме того, он сдал еще один тест на коронавирус. Его результат станет известен завтра. «Спорт-Экспресс»

Если тест окажется отрицательным, то Головин сможет выйти на поле уже 9 мая в матче 36-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». Выход на поле Александра зависит от того, получат ли монегаски соответствующее разрешение администрации лиги 1.

О том, что тест Головина на COVID-19 дал положительный результат, стало известно 27 апреля. Болезнь протекала без симптомов, игрок был изолирован от команды.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что переболевший COVID-19 Головин может сыграть уже 9 мая.