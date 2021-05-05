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Спортивные новости

«Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ

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«Крылья Советов», «Оренбург», московское «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

«В среду, 5 мая, состоялось заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I. Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» (Республика Башкортостан), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург» (Оренбург), «Торпедо Москва», «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания», — гласит заявление РФС.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в число участников Лиги.

Ранее сообщалось, что РПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации с «Оренбургом».

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