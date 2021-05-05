Стали известны стартовые составы «Челси» и «Реала» на полуфинал ЛЧ

В 22:00 по московскому времени в Лондоне начнется ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Вернер.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор, Азар, Бензема.

Первая встреча завершилась вничью 1:1.

Первым финалистов Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», обыгравший «Пари Сен-Жермен» в обоих полуфинальных матчах (2:1, 2:0). Для «Сити» этот финал станет первым в истории клуба. Таким образом, клуб стал девятым из Англии, кому удавалось добраться до решающего матча. До этого выйти в финал Лиги чемпионов удавалось «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Челси» будет пускать болельщиков на заседания правления клуба.