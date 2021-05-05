Экс-тафгай Назаров: ждем ответа «Рейнджерс» на избиение русских ребят

Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» и призвал болельщиков посмотреть полуфинальную встречу ЮЧМ, где Россия сыграет с Финляндией.

«Сейчас мои дела — это бессонные ночи, в два часа ночи буду смотреть матч между «Рейнджерс» и «Вашингтоном», ждем ответа «Рейнджерс» на избиение русских ребят. Посмотрим, что придумает главный тренер Дэвид Куинн, а то пока он только жалуется. Далее, не смыкая глаз, буду смотреть и болеть за юниорскую сборную России в полуфинальном матче с финнами на юниорском чемпионате мира. Призываю всех любителей хоккея провести бессонную ночь, она будет интересной. Болеем за наших ребят всей страной», — сказал Назаров в интервью «Чемпионату».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Артемий Панарин получил повреждение и точно пропустит остаток регулярного чемпионата НХЛ. В игре состоялась массовая драка игроков обеих команд, спровоцированная канадским нападающим «Кэпс» Томом Уилсоном. Панарин тогда пострадал довольно сильно — Уилсон приложил его головой об лед, после чего россиянин не смог продолжить игру.

Канадский одноклубник Александра Овечкина в том матче сцепился сразу с двумя русскими хоккеистами. Сначала он ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, который на тот момент не представлял никакой угрозы ни ему лично, ни воротам «Кэпиталз», и вообще не видел, кто его бьет. А затем в ходе общей потасовки канадец очень грязно обошелся с Панариным: сбил с него шлем, потянул сзади за волосы и ударил головой об лед.

Ранее сообщалось, что клуб Панарина «Рейнджерс» возмутился отсутствием дисквалификации Уилсона.