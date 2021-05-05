Легендарный тафгай попросил у «Рейнджерс» контракт на одну игру, чтобы разобраться с Уилсоном

Один из лучших тафгаев в истории НХЛ Жорж Ларак, завершивший карьеру в 2010 году, предложил «Ньюй-Йорк Рейнджерс» подписать с ним контракт на одну игру, чтобы он разобрался с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном, который нанес травму Артемию Панарину.

«Привет, «Рейнджерс», дайте мне контракт на сегодняшнюю игру, и я разберусь с Томом Уилсоном», — написал Ларак в Twitter.

В матче «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Артемий Панарин получил повреждение и точно пропустит остаток регулярного чемпионата НХЛ. В игре состоялась массовая драка игроков обеих команд, спровоцированная канадским нападающим «Кэпс» Томом Уилсоном. Панарин тогда пострадал довольно сильно — Уилсон приложил его головой об лед, после чего россиянин не смог продолжить игру.

Канадский одноклубник Александра Овечкина в том матче сцепился сразу с двумя русскими хоккеистами. Сначала он ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, который на тот момент не представлял никакой угрозы ни ему лично, ни воротам «Кэпиталз», и вообще не видел, кто его бьет. А затем в ходе общей потасовки канадец очень грязно обошелся с Панариным: сбил с него шлем, потянул сзади за волосы и ударил головой об лед.

Ранее сообщалось, что экс-тафгай Назаров заявил, что ждет ответа от «Рейнджерс» на избиение русских ребят.