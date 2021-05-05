Финал Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей. Об этом сообщает The Times.

Участники финального матча получат от УЕФА по четыре тысячи билетов, при этом болельщикам, которые поедут в Турцию, понадобятся документы о вакцинации и отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Первым финалистов Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», обыгравший «Пари Сен-Жермен» в обоих полуфинальных матчах (2:1, 2:0). Для «Сити» этот финал станет первым в истории клуба. Таким образом, клуб стал девятым из Англии, кому удавалось добраться до решающего матча. До этого выйти в финал Лиги чемпионов удавалось «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед».

За вторую путевку в финал турнира борются лондонский «Челси» и мадридский «Реал». В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.