Клуб Панарина и Бучневича «Рейнджерс» уволил президента и генменеджера

«Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона. Об этом сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман в Twitter.

По информации источника, новым президентом и генменеджером клуба станет Крис Друри, который также на чемпионате мира-2021 будет генеральным менеджером сборной США.

Друри работает в системе «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2015 года. С марта 2019-го он был помощником генерального менеджера, он также отвечает за работу фарм-клуба. В начале февраля Друри был назначен младшим генеральным менеджером «Рейнджерс».

Мало кто сомневается в том, что следующим уволенным из клуба будет главный тренер Дэвид Куинн.

В текущем сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона, отставая от «Нью-Йорк Айлендерс» на 10 очков.

Ранее сообщалось, что легендарный тафгай попросил у «Рейнджерс» контракт на одну игру, чтобы разобраться с Уилсоном.