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Спортивные новости

Капитан «Реала» Рамос обновил антирекорд Лиги чемпионов по полученным карточкам

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В Лондоне продолжается ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». После первого тайма счет 1:0 в пользу английской команды.

На 28-й минуте Нголо Канте в центре поля разобрался с Каземиро, сыграл на Вернера, который отдал Хавертцу, немец выскочил на Куртуа, перебросил мяч через голкипера, но попал в перекладину и вернулся в поле. Первым на добивании оказался Вернер, который с метра поразил ворота.

На 36-й минуте игры желтую карточку получил вернувшийся после травмы капитан «Реала» Серхио Рамос. Эта карточка стала для него 43-й в Лиге чемпионов, испанец обновил собственный антирекорд. Следом за Рамосом идут Пол Скоулз (36) и Хаби Алонсо (34).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первым финалистов Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», обыгравший «Пари Сен-Жермен» в обоих полуфинальных матчах (2:1, 2:0). Для «Сити» этот финал станет первым в истории клуба. Таким образом, клуб стал девятым из Англии, кому удавалось добраться до решающего матча. До этого выйти в финал Лиги чемпионов удавалось «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед».

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