«Челси» обыграл «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов впервые с 2012 года

В Лондоне завершился ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». Английская команда победила со счетом 2:0 и вышла в финал турнира впервые с 2012 года. Первая встреча завершилась вничью 1:1.

На 28-й минуте Нголо Канте в центре поля разобрался с Каземиро, сыграл на Тимо Вернера, который отдал Каю Хавертцу, немец выскочил на Тибо Куртуа, перебросил мяч через голкипера, но попал в перекладину и вернулся в поле. Первым на добивании оказался Вернер, который с метра поразил ворота.

На 86-й минуте очередной шикарный отбор сделал Канте, отпасовал на Кристиана Пулишича, тот вошел в штрафную, на паузе уложил Куртуа и вложил мяч на угол вратарской, куда удачно открылся Мэйсон Маунт.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первым финалистов Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», обыгравший «Пари Сен-Жермен» в обоих полуфинальных матчах (2:1, 2:0). Для «Сити» этот финал станет первым в истории клуба. Таким образом, клуб стал девятым из Англии, кому удавалось добраться до решающего матча. До этого выйти в финал Лиги чемпионов удавалось «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед».

«Челси» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. В 2008 году лондонцы проиграли в Москве «Манчестер Юнайтед», а в 2012 году оказались сильнее «Баварии».

Стоит заметить, что второй раз за три года в финале Лиги чемпионов сыграют две команды из Англии. В сезоне-2018/2019 в решающем матче играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей.