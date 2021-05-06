Главный тренер «Челси» Тухель вышел во второй подряд финал ЛЧ с разными командами

В Лондоне завершился ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом». Английская команда победила со счетом 2:0 и вышла в финал турнира впервые с 2012 года. Первая встреча завершилась вничью 1:1.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель вышел во второй подряд финал турнира. Он стал первым в истории Лиги чемпионов тренером, который вывел две разных команды в двух розыгрышах турнира подряд.

В прошлом сезоне немецкий специалист выводил на решающий матч французский «ПСЖ». Тогда парижский клуб уступил «Баварии» со счетом 0:1.

29 декабря 2020 года Тухель покинул «ПСЖ», 26 января 2021 года официально возглавил английский «Челси», подписав контракт на 18 месяцев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. В 2008 году лондонцы проиграли в Москве «Манчестер Юнайтед», а в 2012 году оказались сильнее «Баварии».

Стоит заметить, что второй раз за три года в финале Лиги чемпионов сыграют две команды из Англии. В сезоне-2018/2019 в решающем матче играли «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей.