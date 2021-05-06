Хоккеист «Миннесоты» Капризов разбил нос игроку «Вегаса»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов принял участие в драке, которая прошла в матче регулярного чемпионата против «Вегаса».

Россиянин разбил нос Заку Уайтклауду. Стоит отметить, что канадец повалил Капризова на лед, но тот не растерялся, вскочил на ноги и эффектно выиграл в кулачном поединке.

«Миннесота» уступила со счетом 2:3 ОТ. Капризов отметился дублем. В составе победителей отличились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Алекс Пьетранджело.

В турнирной таблице своего дивизиона «Миннесота» занимает третье место, набрав 71 очко. «Вегас» располагается на первом месте, имея в активе 76 баллов.

Капризов провел 52 матча, набрав 47 очков (26+21).

В следующем матче «Уалд» сыграют с «Анахайм Дакс». Встреча состоится в ночь на 8 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Ранее россиянин Кирилл Капризов рассказал о возможном продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».