Капитан «Челси» подвел итоги матча 1/2 финала ЛЧ против «Реала»

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со ссылкой на BT Sport.

«Мы сыграли блестяще и могли забивать еще. Ставили перед собой задачу не пропустить. Это непросто, учитывая то, какие силы собраны у «Реала» в атаке. Во втором тайме мы были сильнее соперника». — сказал Аспиликуэта

Напомним, «Челси» по сумме двух матчей обыграл «сливочных». На 28-й минуте Нголо Канте в центре поля разобрался с Каземиро, сыграл на Тимо Вернера, который отдал Каю Хавертцу, немец выскочил на Тибо Куртуа, перебросил мяч через голкипера, но попал в перекладину и вернулся в поле. Первым на добивании оказался Вернер, который с метра поразил ворота.

На 86-й минуте очередной шикарный отбор сделал Канте, отпасовал на Кристиана Пулишича, тот вошел в штрафную, на паузе уложил Куртуа и выкатил мяч на угол вратарской, куда удачно открылся Мэйсон Маунт.

Первым финалистом Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити», обыгравший «Пари Сен-Жермен» в обоих полуфинальных матчах (2:1, 2:0). Для «Сити» этот финал станет первым в истории клуба. Таким образом, клуб стал девятым из Англии, кому удавалось добраться до решающего матча. До этого выйти в финал Лиги чемпионов удавалось «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Астон Вилле» и «Лидс Юнайтед».

«Челси» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в своей истории. В 2008 году лондонцы проиграли в Москве «Манчестер Юнайтед», а в 2012 году оказались сильнее «Баварии».

Ранее «Челси» в третий раз за свою историю вышел в финал ЛЧ, сменив тренера по ходу сезона.