Стала известна дата следующего боя Тима Цзю

Боксер Тим Цзю проведет следующий поединок 7 июля в Австралии. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram.

Его соперником станет австралиец Майкл Зерафа.

Напомним, в конце марта Цзю одолел австралийца Денниса Хогана.

Цзю защитил пояс Всемирной боксерской организации (WBO) Global в первом среднем весе и стал претендентом на титул WBO, который принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо. Также австралиец является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Для 26-летнего сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю эта победа стала 18-й в 18 поединках (14 — нокаутом).

Зерафа провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 28 побед. Первый поединок он провел 18 марта 2011 года, одолев своего соотечественника Питера Макриподиса.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что его сын Тим Цзю хочет провести бой в России.