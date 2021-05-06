Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин заявил, что некоторые болельщики не смогут попасть на матчи Евро-2020, несмотря на купленные билеты.

«Некоторым болельщикам придется лишиться своих билетов благодаря лотерее. ситуация неприятная, но такова обстановка в мире. Думаю, некоторые уже смирились с потенциальной потерей», — сказал Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее УЕФА официально расширил состав сборных на Евро-2020.