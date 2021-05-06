Хоккейный тренер Новиков поделился ожиданиями от финального матча ЮЧМ против Канады

Хоккейный тренер Юрий Новиков поделился ожиданиями от финального матча юниорского чемпионата мира ЮЧМ против Канады, передает Sport24.

«У нас не всегда надежная оборона. Хоть мы и у телевизора сидим, но все-таки вопросы по обороне есть. А то, что атака у нас прекрасная. Это хороший праздник. Мы держим кулачки, но пока молчим», — сказал Новиков.

В 1/2 финала россияне обыграли Финляндию со счетом 6:5.

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

Встреча начнется 7 мая в 4.00 по московскому времени.

Ранее форвард юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошниченко подвел итоги матча 1/2 финала чемпионата мира против Финляндии