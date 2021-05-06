Губерниев оценил шансы сборной России на победу в финале ЮЧМ

Журналист Дмитрий Губерниев оценил шансы сборной России на победу в финале юниорского чемпионата мира, передает Sport24.

Напомним, россияне в решающем матче сыграют против канадцев.

«У нас хорошая команда, но и канадцы сильны. В любом случае, ребята уже молодцы, что дошли до финала. Команда играет в зрелый хоккей, хорошо атакует и защищается», — сказал Губерниев.

В матче 1/2 финала подопечные Альберта Лещева обыграли Финляндию.

На четвертой минуте первого периода отличился Даниил Лазутин (1:0). Спустя минуту финны ответили голом Саму Салминена (1:1). Еще через две минуты в большинстве забил Матвей Мичков (2:1), и почти сразу ему ответил Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период остался за сборной России — Никита Чибриков оформил дубль и вывел команду вперед (4:2).

В заключительной трети матча отечественная команда довела преимущество в счете до 6:3 благодаря дублю Ивана Мирошниченко, однако сборная Финляндии сократила отставание до минимума (6:5) усилиями Саму Салминена и Йоакима Кемелля, который оформил дубль.

Встреча начнется 7 мая в 4.00 по московскому времени.

Ранее Twitter сборной Канады дал совет болельщикам на матч с Россией.