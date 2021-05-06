Туктамышева назвала самые ценные для нее мужские качества

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Челси Реал Мадрид
2:0
закончен
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
0:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Динамо КМариуполь
0:0
закончен
Днепр-1Заря
0:1
закончен
ВорсклаДесна
1:1
закончен
АлександрияКолос
0:2
закончен
U18 ЧМ / 2021
Финляндия U18Россия U18
5:6
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
6:2
закончен
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
5:1
закончен
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
4:2
закончен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
2:3 (Б)
закончен
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
0:4
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикБостон Селтикс
96:132
закончен
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
105:141
закончен
Атланта ХоуксФиникс Санз
135:103
закончен
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
93:104
закончен
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
115:135
закончен
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
135:139
закончен
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
135:134
закончен
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
113:97
закончен
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
126:94
закончен
Лига Европы
Рома Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Вильярреал
22:00
Украина / Премьер-лига
МинайШахтёр Д
19:00
Рух ВОлимпик Д
19:00
ИнгулецЛьвов
19:00
Германия / Бундеслига
ГертаФрайбург
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
02:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
04:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
02:00
Даллас МавериксБруклин Нетс
02:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
02:30
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
03:00
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
05:00
Россия / Премьер-Лига
АхматТамбов
18:00
СочиРотор
20:00
Германия / Бундеслига
ШтутгартАугсбург
21:30
Испания / Примера
Реал СосьедадЭльче
22:00
Франция / Лига 1
ЛансЛилль
22:00
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
02:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
03:00
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
05:00
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
05:00
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
05:30
НБА / регулярный чемпионат
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
02:30
Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
03:00
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
03:00
Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
03:00
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
03:30
Юта ДжазДенвер Наггетс
04:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
05:00
Финикс СанзНью-Йорк Никс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Туктамышева назвала самые ценные для нее мужские качества

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала самые ценные для нее мужские качества, передают «Известия».

«Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — сказала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева исполнила четверной лутц на тренировке.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.