Боец UFC опасался ампутации ноги после жуткого перелома

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Вайдман рассказал о том, что опасался ампутации ноги после жуткого перелома, который он получил во время боя против Юрайя Холла, передает Daily Mail.

«Я очень испугался из-за боли, думал о самом худшем сценарии. Были опасения, что кровь не будет поступать в ногу и тогда — ампутация», — заявил Вайдман.

Поединок завершился досрочной победой Холла в первом раунде: американец на 14-й секунде нанес лоукик, ставший для него роковым — после удара его нога буквально сломалась, и рефери пришлось прекратить бой.

Травма оказалась настолько серьезной, что бывший чемпион UFC в среднем весе покинул октагон в слезах на носилках.

Напомним, что этот турнир проходил в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тыс. человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Вайдман покинул турнир UFC 261 на носилках.