Мостовой оценил костюм Дэдпула, в котором Дзюба вышел на награждение

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой оценил костюм Дэдпула, в котором вышел форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба на награждение золотыми медалями Российской премьер-лиги (РПЛ), передает GQ.

«Надо знать Артема — он любит выделиться. Сейчас вот с Дэдпулом получилось. Ничего против такого празднования не имею — вышло прикольно и необычно. Как раз в стиле Дзюбы», — сказал Мостовой.

«Зенит» в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом России, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ. По количеству чемпионских титулов «Зенит» обошел московский ЦСКА, у которого шесть побед в чемпионатах России. Чаще первенство страны выигрывал только «Спартак», у московского клуба десять побед.

В текущем сезоне Дзюба провел 32 матча, забив 17 мячей. Он выступает за клуб с берегов Невы с 2015 года.

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал видеоролик, на котором он в образе Дэдпула.