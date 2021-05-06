Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как часто она ходит на свидания, передают «Известия».

«На свиданиях я бываю очень редко. Почти никогда. Запоминающихся свиданий у меня нет. Мне приятнее просто пойти в ресторан, посидеть, поболтать — это считается свиданием?» — сказала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева назвала самые ценные для нее мужские качества.