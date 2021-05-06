Российский теннисист Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира «Мастерс», который в данный момент продолжается в испанском Мадриде (Испания).

В третьем круге спортсмен проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1, продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.

Во втором круге Медведев обыграл 49-ю ракетку мира испанца Алехандро Давидович Фокина. Встреча продлилась 2 часа 13 минут и завершилась победой третьей ракетки мира в трех сетах: 4:6, 6:4, 6:2.

Эта победа позволила россиянину прервать двухлетнюю серию поражений на грунте и впервые смог сломить сопротивление оппонента на данном турнире. В период с 2019 года он проиграл шесть матчей подряд.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдет 9 мая. Борьбу за титул продолжает Андрей Рублев.

Ранее сообщалось, что Медведев прервал серию поражений на грунте и вышел во второй круг в Мадриде.