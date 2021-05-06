КДК дисквалифицировал тренера «Зенита-2» Радимова на пять матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес санкции в отношении главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова по итогам матча 22-го тура первенства ПФЛ с «Тверью». Наставник питерской команды был удален со скамейки, а затем оскорблял судей в подтрибунном помещении.

«Радимов оскорблял судейскую бригаду, был удален, но потом снова зашел в спортивное ядро. После матча зашел в судейскую и нецензурно оскорбил инспектора матча. За оскорбление, вход в судейскую и неисполнение санкций он дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 тыс. рублей», — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца Sport24.

Кроме того, футбольный клуб «Тверь» за необеспечение безопасности оштрафован на 50 тысяч, плюс проведет один матч на нейтральном поле. Дело не только в поведении Радимова. Президент «Твери» Аджоев и спортивный директор Панфилов также заходили в судейскую, Аджоев оскорблял и угрожал судейской бригаде.

Ранее сообщалось, что Радимов сравнил «Спартак» со змеиным логовом.