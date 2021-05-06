По итогам матча 28-го тура РПЛ «Арсенал» оштрафован на 470 тысяч, «Спартак» — на 400

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц объявили итоги заседания Комитета по матчу 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Арсенал» — «Спартак», в котором победила столичная команда со счетом 2:1.

«Спартак» в общей сложности оштрафован на 400 тыс. рублей. Сюда входят неправомерные действия болельщиков, которые вылезли на крышу стадиона и метание кресел, нарушение санитарного регламента фанатами, вратарем Александром Селиховым и пресс-атташе, скандирование оскорбительных кричалок и использование пиротехники.

«Арсенал» оштрафован на 470 тыс. рублей. Тульский клуб наказан за необеспечение безопасности на стадионе, нарушение санитарного регламента, использование пиротехники и метание кресел.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 53 очка. В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что португалец Руй Витория может сменить Тедеско в «Спартаке».